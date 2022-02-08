Şubat ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Şubat ayı PPK faiz kararı ne olacak?
Merkez Bankası Şubat ayı PPK faiz kararı ne olacak? Şubat ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası’nın Şubat ayı için alacağı faiz kararının ne zaman açıklanacağı gündemde araştırılan konulardan birisi oluyor. Döviz oranlarını ve banka kredilerini etkileyecek Şubat ayı faiz kararının ne zaman açıklanacağı gündemde sorgulanıyor. Peki; Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Şubat ayı PPK faiz kararı ne olacak? Şubat ayı için alınacak faiz kararları ekonomiyi takip eden kişiler tarafından merak ediliyor. Döviz kurlarını takip edenlerde gözler 2022 Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararına çevrildi. Peki; Şubat ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
2022 ŞUBAT AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu takvimine göre faiz kararı 17 Şubat'ta açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), beklentiler yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.
ŞUBAT AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?
Merkez Bankası, piyasaların beklediği faiz kararını açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te sabit tutmuştu.
Bankanın bir önceki toplantısında yapılan açıklamada, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar eldeki tüm araçların kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği vurgulanmıştı.
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ ARTTI
Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Ocak ile biten haftada 400 milyon dolar arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Ocak ile biten haftada 400 milyon dolar artarak 110 milyar 214 milyon dolar oldu.
Brüt döviz rezervleri de 840 milyon dolar artarak 70 milyar 797 milyon dolardan 71 milyar 636 milyon dolara yükseldi.
Altın rezervleri ise 28 Ocak haftasında 441 milyon dolar azalarak 39 milyar 18 milyon dolardan 38 milyar 577 milyon dolara indi.
MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılında enflasyon tahminlerinin yüzde 23,2 olduğunu söyledi. Kavcıoğlu "Enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngörüyoruz" açıklamasında da bulundu.
Enflasyon yükseldikçe enflasyon beklentilerindeki dağılımın açıldığını, bundan kaynaklı olarak enflasyonun tahmin edilebileceği aralığın genişlediğinin altını çizen Kavcıoğlu, " Bu çerçevede, enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 23,2, 2023 yıl sonunda yüzde 8,2 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 5,0 seviyelerine tekabül etmektedir" dedi.
Alınmış kararların birikimli etkilerini yeni yılın ilk çeyreğiyle birlikte yakından takip ettiklerine vurgu yapan Kavcıoğlu, söz konusu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla merkez bankasının tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesini gözden geçirme süreci yürüttüklerini dile getirdi.
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