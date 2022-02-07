Bakan Yanık: Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını ocak ayından kaynaklanan farkı ile birlikte hesaplara yatırıyoruz" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlı ve engelli aylıklarının ödemeleri ile ilgili bilgi verdi.
Şubat ayı içinde toplamda 1 milyar 830 milyon TL ödeme yapacaklarını belirten Yanık, "Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yaşlı aylığı 828 TL'den 1084 TL'ye, yüzde 40-69 engelli aylığı 661 TL'den 865 TL'ye yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 991 TL'den 1298 TL'ye yükseldi. Bu doğrultuda şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını ocak ayından kaynaklanan farkı ile birlikte hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Bakan Yanık, ödemeleri 9 Şubat'a kadar sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını kaydetti.
Yanık ayrıca engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü aktararak, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? 2022 bahar dönemi açıköğretim üniversite sınavları ne zaman yapılacak?
- Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Denizlispor TS maçı ne zaman?
- Doğalgaz desteği ne zaman verilecek? 2022 Şubat ayı doğalgaz desteği başvuru nasıl yapılır?
- Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman? 2022 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu FB Kayseri maçı hangi kanalda?
- YKS başvuru ne zaman? 2022 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
- Şubat ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2022 Şubat ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak?
- KPSS başvuru ve sınav takvimi: 2022 lise, ön lisans, lisans, DHBT KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
- Shiba coin yükselişi sürecek mi? 7 Şubat Shiba coin ne kadar, kaç TL oldu? Shiba neden yükseldi, son durum nedir?
- Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan hangi tarihte, ne zaman başlayacak?
- İkinci ara tatil ne zaman? 2022 okullarda nisan ara tatili ne zaman yapılacak? MEB tatil günleri açıklandı
- Evde bakım maaşı yatan iller 7 Şubat! Evde bakım parası kaç ilde yattı?
- Doğalgaz fatura yardımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler? Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?