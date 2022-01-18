18 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu: Evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık

Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu: Evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
ABONE OL
Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu: Evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık

Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak için yapılan toplam 957 milyon TL'lik evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA