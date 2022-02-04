EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan EYT konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Emekli olabilmek için EYT'nin çıkacağı tarihi bekleyen vatandaşlar, söz konusu yasa hakkında yapılan son açıklamaları araştırıyor. EYT konusunda resmi açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaş sorunu çözülüyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar formülleri nelerdir? İşte haberin detayları...

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda çalışma olup olmadığı sorusu üzerine, "Ben bu konuda konuşmuyorum. Net bir çalışma yaptıktan sonra zaten açıklayacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İmkanlar, öncelikler, şartlar değerlendirilir, buna göre vatandaşın talebiyle ilgili vakti zamanı geldiği zaman imkanlar elverdiğinde adımlar atılır." dedi.