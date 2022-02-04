Son dakika: Başkan Erdoğan kamu işçileri için müjdeyi vermişti! Ek zam için protokol imzalandı

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, "2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü"ne "Ek Çerçeve Protokolünü" imzaladık. Buna göre, kamu işçilerine yüzde 2.5 oranında ilave zam yapılacak. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Hükümetimizin kamu çalışanlarını enflasyona ezdirmeme politikası doğrultusunda ek zam talebimizi olumlu sonuçlandırmasından duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz.