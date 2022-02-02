Ocak ayı ihracatında rekor! İşte yılın ilk rakamları

Türkiye Ihracat alanında yeni bir rekora daha imza attı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ocak ayı ihracatının tüm zamanların en yüksek ihracat rakamı olduğunu belirtti. Türkiye Ocak ayında ihracatını yüzde 17 oranında artırarak 17.6 milyar dolara ulaştırmış oldu.

Bakan Muş toplantının devamında Ukrayna ile yeni bir işbirliği yapılacağını ve ihracat hacminin 10 milyar doların üzerine çıkacağını söyledi.