02 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Düzce'den Türkiye ekonomisine büyük katkı! İhracatta dev artış

Düzce'den Türkiye ekonomisine büyük katkı! İhracatta dev artış

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.02.2022
ABONE OL
Düzce’den Türkiye ekonomisine büyük katkı! İhracatta dev artış

Türkiye İstatistik Kurumu, ithalat ve ihracat rakamlarının Aralık verilerini açıkladı. Düzce'nin Türkiye ekonomisine ihracatta yüzde 80,4 artış ile yaptığı katkı dikkat çekti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA