02 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları İhracatta tüm zamanların rekoru

İhracatta tüm zamanların rekoru

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.02.2022 12:22
Son dakika haberi... Ocak ayında ihracat rekoru kırıldı. İhracat yüzde 17,3 artışla 17,6 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada "Bu rakam tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ihracatıdır. Ocak ayı ithalatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, ocak ayında yaşanan son yılların en ağır ve beklenmedik kış koşulları ile enerji fiyatlarındaki artışların bir sonucu olarak 28 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı. İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz, A Haber’de değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İhracatta tüm zamanların rekoru
İhracatta tüm zamanların rekoru
’’Tüm zamanların en yüksek rekorunu kırdık’’
''Tüm zamanların en yüksek rekorunu kırdık''
Hem fiyatlar hem de talep çok iyi
Hem fiyatlar hem de talep çok iyi
Sahte indirim dönemi sona eriyor
Sahte indirim dönemi sona eriyor
Elektrik faturam kaç lira olacak?
Elektrik faturam kaç lira olacak?
Tüketiciyi aldatan yanacak
Tüketiciyi aldatan yanacak
Bindir indir oyununa son!
Bindir indir oyununa son!
Tüm zamanların rekoru!
Tüm zamanların rekoru!
Vergisiz maaşlar nasıl hesaplanıyor?
Vergisiz maaşlar nasıl hesaplanıyor?
Elektrik faturası kademeli tarife limiti değişti mi?
Elektrik faturası kademeli tarife limiti değişti mi?
MB’den hükümete enflasyon mektubu
MB'den hükümete enflasyon mektubu
En yüksek rakımda üretim!
En yüksek rakımda üretim!
Daha Fazla Video Göster