İhracatta tüm zamanların rekoru

Son dakika haberi... Ocak ayında ihracat rekoru kırıldı. İhracat yüzde 17,3 artışla 17,6 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada "Bu rakam tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ihracatıdır. Ocak ayı ithalatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, ocak ayında yaşanan son yılların en ağır ve beklenmedik kış koşulları ile enerji fiyatlarındaki artışların bir sonucu olarak 28 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı. İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz, A Haber’de değerlendirmelerde bulundu.

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