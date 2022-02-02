Mazot ve gübre desteği yattı mı? 2 Şubat 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Ziraat Bankası tarih açıklandı mı?
Çiftçilerin heyecanla beklediği mazot ve gübre desteği ile ilgili araştırmalar sürüyor. Şubat ayına girmemiz ile birlikte ödemelerin hangi tarihte yapılacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan destek ödemesi hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, mazot ve gübre desteği yattı mı? 2 Şubat 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Ziraat Bankası tarih açıklandı mı? İşte cevaplar...
Mazot ve gübre desteği yattı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından birçok kalem altında destek ödemeleri gerçekleştiriliyor. Çiftçilerin yakından takip ettiği destek ödemelerinden olan mazot ve gübre desteği hakkında araştırmalar sürüyor. Söz konusu ödemenin ne zaman yapılacağını merka eden vatandaşlar, Bakanlıktan gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, mazot ve gübre desteği yattı mı? 2 Şubat 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Ziraat Bankası tarih açıklandı mı? İşte haberin detayları...
2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, 2022 yılına ilişkin mazot ve gübre desteği ödemeleri henüz yapılmadı. Bakanlık tarafından ödeme takvimi açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.
2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi.
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.
"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 22 lirası mazot ve 20 lirası gübre olmak üzere toplam 42 lira, çeltik, kütlü pamuk için 68 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 76 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek için 24 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere toplam 32 lira, kanola, aspir için 20 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 28 lira, patates, soya için 30 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 38 lira, yağlık ayçiçeği için 29 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 37 lira, dane mısır için 27 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 35 lira, kuru soğan, yem bitkileri için 19 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira, yaş çay, fındık için 18 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 26 lira, zeytin ve diğer ürünler için 17 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 25 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak.
Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 lira destek verilecek.
Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 10 ila 100 lira destek ödemesi yapılacak.
Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.
Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL'si devlet tarafından karşılanacak.
Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.
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