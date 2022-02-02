Mazot ve gübre desteği yattı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından birçok kalem altında destek ödemeleri gerçekleştiriliyor. Çiftçilerin yakından takip ettiği destek ödemelerinden olan mazot ve gübre desteği hakkında araştırmalar sürüyor. Söz konusu ödemenin ne zaman yapılacağını merka eden vatandaşlar, Bakanlıktan gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, mazot ve gübre desteği yattı mı? 2 Şubat 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Ziraat Bankası tarih açıklandı mı? İşte haberin detayları...

2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 yılına ilişkin mazot ve gübre desteği ödemeleri henüz yapılmadı. Bakanlık tarafından ödeme takvimi açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi.