Osmaniye’de beyaz lahana üreticisi mutlu! Hem fiyatlar hem de talep çok iyi
Osmaniye’de beyaz lahana üreten İsmail Görgülü adlı vatandaş, ürettiği lahanaları aracı katmadan tarladan pazara çıkarıyor. Geçen seneye kıyasla talebin ve fiyatların oldukça yi olduğunu dile getiren Görgülü, “Komisyoncuyu araya sokmadan direkt olarak pazara götürüyoruz. Fiyatlar da gayet güzel, boyutuna göre 5 lira ile 10 lira arasında değişiyor” şeklinde konuştu.
ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLDÜ
Tarladan hasat ettiği lahanaları direkt olarak semt pazarlarında satışa sunan Görgülü, lahananın kilosunun geçen yıl 25 kuruş olduğunu bu yıl da 2 lira civarında seyrettiğini söyledi.
Boyutlarına göre semt pazarlarında 5 ila 10 lira arasında değişen lahana fiyatları böylelikle çiftçinin de yüzünü güldürdü.
"BOYUTUNA GÖRE 5 LİRA İLE 10 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR"
Geçen yıla göre hem talebin hem de fiyatların çok iyi olduğunu ifade eden lahana üreticisi İsmail Görgülü, "Kasım ayında başladık hasada.
Fiyatlar da şu anda gayet iyi durumda. Komisyoncu falan araya sokmadan direkt olarak pazara götürüyoruz.
Lahanaları boyut boyut ayırıyoruz. Fiyatlar da gayet güzel, boyutuna göre 5 lira ile 10 lira arasında değişiyor.
Son zamanlarda gübre fiyatlarının yükselmesi etkilediyse de çiftçi olarak memnunuz. Üretici para kazanıyor. İsteyen para kazanıyor. İstemeyen zaten kazanamıyor.
Bu yıl talep iyi satışlar da çok güzel. Geçen sene tarlayı toplamadan sürdük.
Geçen sene kilosu 25 kuruştu. Bu yıl 2 lira. Araya komisyoncu koymadan direkt olarak semt pazarlarında kendimiz satıyoruz. Birinci elden tarladan pazara" diye konuştu.
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