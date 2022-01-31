Son dakika | Aralık ayında ihracat yüzde 24,9 yükseldi
Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre, geçen ay ihracat %24,9, ithalat %29,9 arttı. İhracat 22 milyar 278 milyon dolar, ithalat ise 29 milyar 70 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı.
ARALIK AYINDA İHRACAT YÜZDE 24,9 ARTTI
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,9 artarak 22 milyar 278 milyon dolar, ithalat %29,9 artarak 29 milyar 70 milyon dolar olarak gerçekleşti.
OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 32,8 ARTTI
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,8 artarak 225 milyar 291 milyon dolar, ithalat %23,6 artarak 271 milyar 424 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık cezaevi izinleri bitti mi? CTE 2022 açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
- Özel sektör maaş zam oranları 2022 ne kadar? Özel sektör çalışanlarına yüzde kaç zam yapılacak?
- personel.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama! 2022 atanan öğretmenlerin göreve başlama süreci...
- Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 kabine toplantısı kararları neler olacak?
- 15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 31 Ocak sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları ne zaman belli olacak?
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman? ASDEP personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?
- 3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge kimleri, hangi meslekleri kapsayacak?
- BÖRÜ 2039 3. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? BÖRÜ yeni bölüm yayınlandı mı? Tansiyon tavan olacak...
- Mert Öcal'ın sevgilisi kim, ismi ne? Survivor Mert Öcal'ın gerçek sevgilisi kim? Ortalık aşk iddiasıyla karıştı...
- 15 bin öğretmen atama sorgulama: 15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman belli olacak? Sözleşmeli öğretmenlik...
- KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman? KPSS 2022 başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Survivor sürgün adasına kim, hangi yarışmacı gitti? 30 Ocak dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?