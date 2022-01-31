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Son dakika | Aralık ayında ihracat yüzde 24,9 yükseldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
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Son dakika | Aralık ayında ihracat yüzde 24,9 yükseldi

Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre, geçen ay ihracat %24,9, ithalat %29,9 arttı. İhracat 22 milyar 278 milyon dolar, ithalat ise 29 milyar 70 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

ARALIK AYINDA İHRACAT YÜZDE 24,9 ARTTI
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,9 artarak 22 milyar 278 milyon dolar, ithalat %29,9 artarak 29 milyar 70 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 32,8 ARTTI
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,8 artarak 225 milyar 291 milyon dolar, ithalat %23,6 artarak 271 milyar 424 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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