Son dakika | Aralık ayında ihracat yüzde 24,9 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

ARALIK AYINDA İHRACAT YÜZDE 24,9 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,9 artarak 22 milyar 278 milyon dolar, ithalat %29,9 artarak 29 milyar 70 milyon dolar olarak gerçekleşti.