Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! SSK ve Bağ-Kur ödemelerinde yeni dönem
Son dakika haberi... SSK ve Bağ-Kur kapsamında yapılan aylık ödemelerde yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre aylık ödemeleri resmi tatil ya da hafta sonuna denk geldiği günler de zamanında ödenecek.
SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemeleri cumartesi gününe rastlaması halinde cuma günü, pazar gününe rastlaması halinde ise pazartesi günü ödenmekteydi.
Resmi tatil olan 23 Nisan ve 19 Mayıs günlerine rastlayan ödemeler de yine bir sonraki gün ya da bir önceki gün ödenmekteydi.
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