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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! SSK ve Bağ-Kur ödemelerinde yeni dönem

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.01.2022 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022
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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber! SSK ve Bağ-Kur ödemelerinde yeni dönem

Son dakika haberi... SSK ve Bağ-Kur kapsamında yapılan aylık ödemelerde yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre aylık ödemeleri resmi tatil ya da hafta sonuna denk geldiği günler de zamanında ödenecek.

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemelerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre aylık ödemeleri resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelse bile zamanında ödenecek.

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemeleri cumartesi gününe rastlaması halinde cuma günü, pazar gününe rastlaması halinde ise pazartesi günü ödenmekteydi.

Resmi tatil olan 23 Nisan ve 19 Mayıs günlerine rastlayan ödemeler de yine bir sonraki gün ya da bir önceki gün ödenmekteydi.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 69. maddesinde yapılan değişiklik ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren hafta sonu ya da resmi tatil günlerine rastlayan aylık ödemelerinin aynı gün ödenmesi olanağı getirildi.

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