SON DAKİKA! En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Detaylar belli oldu









EN DÜŞÜK AYLIĞA % 66 ZAM

En düşük emekli aylığının 2 bin 500 lira olması başta olmak üzere bazı değişiklikler öngören yasa teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. En düşük emekli aylığı yüzde 66 oranında artacak. Komisyon görüşmeleri sırasında yapılacak düzenlemelerin kamu maliyesine etkilerini içeren bilgi notu paylaşıldı. Buna göre, en düşük emekli aylığındaki iyileşme 1 milyon 265 bin kişiyi etkileyecek.