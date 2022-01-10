Özel emeklilikte yeni dönem: BES’ten çıkılamayacak

BES KREDİYE TEMİNAT OLACAK

Bireysel emeklilikteki düzenlemeler bu kadarla da sınırlı değil. Katılımcıların talebi halinde BES'teki sözleşmelerin temlik edilmesine de imkân tanınıyor. Peki, bu ne demek? En basit haliyle katılımcılar BES sözleşmelerini teminat olarak gösterip, bankalardan kredi kullanabilecek. Mesela, nakde ihtiyacınız var, kısmi çekiş hakkı olsa da BES'teki birikiminize dokunmak istemiyorsunuz ve kredi ile ihtiyacınızı karşılayabileceksiniz. BES sözleşmenizi teminat olarak gösterip, kredi kullanabileceksiniz. Bu uygulama ile, bankalar ile emeklilik şirketleri işbirliğine gidip, BES'i olan vatandaşa, uygun faizli kredi imkânı bile sağlayabilir.