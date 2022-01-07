Memur ve emekliye ek zam konusunda yeni gelişme! TBMM’deki komisyonda kabul edildi

BES'TE DEVLET KATKISI ARTIYOR

Düzenlemeyle, bireysel emeklilik sistemi de daha cazip hale getirilecek. Devlet katkı payı yüzde 25'ten 30'a çıkarılacak. 45 yaş üstü bireyler de isterlerse otomatik BES'e katılabilecek.

Ayrıca kamu ihalelerinde TL ile sözleşme yapan şirketlere, 1 Temmuz sonrası için kur artışı dikkate alınarak 'fiyat farkı' ödenecek. Düzenlemenin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

"MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANI YÜZDE 30,5"

Başkan Erdoğan, hiçbir vatandaşı fiyat artışlarının yükü altında bırakmadıklarını ve bırakmayacaklarını, çalışanlar başta olmak üzere vatandaşların gelirlerini enflasyonun altında ezdirmeyecek özel tedbirler aldıklarını ve bu tedbirleri almaya da devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Asgari ücrete yaptığımız yüzde 50'lik artış bunun örneklerinden biridir. Yeni asgari ücretle işçilerimizin gelirlerinde enflasyon oranının çok üzerinde bir artışı gerçekleştirdik. Bu düzenleme asgari ücrete endeksli işsizlik maaşı, evde bakım ücreti, 65 yaş aylığı, iş göremezlik ödeneği gibi pek çok rakamı da aynı oranda artırmıştır.

Memurlarımızın maaşlarında temmuz-aralık ayı enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Bununla kalmadık, memurlarımızın ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme dönem zammını yüzde 2,5 artışla yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkararak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz.

Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşından küçük çocuklar için 115 lira, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir. Tabii bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücret kadarki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmasıyla ortaya çıkan ve 288 liraya kadar ulaşan artışları da ilave etmek gerekiyor."