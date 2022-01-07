Memur ve emekliye ek zam konusunda yeni gelişme! TBMM'deki komisyonda kabul edildi
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
'Tematik Ekonomi Paketi' teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Düzenlemeye göre memur maaşlarına uygulanacak toplu sözleşme zammı yüzde 7,5'e yükseltilecek.
Böylece memurlar enflasyon farkı dahil yüzde 30,95 zam alacak. Emeklilerin alacağı en düşük aylık 2 bin 500 lira olacak.
KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT
Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduat sisteminin de yasal zemini oluşturuluyor. Bu hesaplar için oluşabilecek farklar Hazine ve Maliye Bakanlığı ya da Merkez bankası tarafından ödenecek.
DOĞAL GAZDA KADEMELİ FİYATLANDIRMA
Doğal gaz kullanımında ise kademeli fiyatlandırma dönemine geçiliyor. İl bazında iklim şartlarına göre tarifeler belirlenmesi için Botaş'a yetki verilecek.
İhracatçı firmalara kurumlar vergisinde indirim de yapılacak. Yüzde 20 olarak uygulanan vergi yüzde 19'a çekilecek.
BES'TE DEVLET KATKISI ARTIYOR
Düzenlemeyle, bireysel emeklilik sistemi de daha cazip hale getirilecek. Devlet katkı payı yüzde 25'ten 30'a çıkarılacak. 45 yaş üstü bireyler de isterlerse otomatik BES'e katılabilecek.
Ayrıca kamu ihalelerinde TL ile sözleşme yapan şirketlere, 1 Temmuz sonrası için kur artışı dikkate alınarak 'fiyat farkı' ödenecek. Düzenlemenin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
"MEMUR MAAŞ ARTIŞ ORANI YÜZDE 30,5"
Başkan Erdoğan, hiçbir vatandaşı fiyat artışlarının yükü altında bırakmadıklarını ve bırakmayacaklarını, çalışanlar başta olmak üzere vatandaşların gelirlerini enflasyonun altında ezdirmeyecek özel tedbirler aldıklarını ve bu tedbirleri almaya da devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:
"Asgari ücrete yaptığımız yüzde 50'lik artış bunun örneklerinden biridir. Yeni asgari ücretle işçilerimizin gelirlerinde enflasyon oranının çok üzerinde bir artışı gerçekleştirdik. Bu düzenleme asgari ücrete endeksli işsizlik maaşı, evde bakım ücreti, 65 yaş aylığı, iş göremezlik ödeneği gibi pek çok rakamı da aynı oranda artırmıştır.
Memurlarımızın maaşlarında temmuz-aralık ayı enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Bununla kalmadık, memurlarımızın ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme dönem zammını yüzde 2,5 artışla yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkararak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz.
Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşından küçük çocuklar için 115 lira, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir. Tabii bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücret kadarki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmasıyla ortaya çıkan ve 288 liraya kadar ulaşan artışları da ilave etmek gerekiyor."
"EMEKLİMİZ 2 BİN 500 LİRANIN ALTINDA MAAŞ ALMAYACAK"
Erdoğan emeklilere ilişkin düzenlemeler hakkında da şöyle bilgi verdi:
"Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz, buna ilave olarak düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni bir alt sınır belirledik. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Böylece aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimizin maaşlarına yapılacak yüzde 7 toplu sözleşme artışına ilave olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı da ilave edilecektir."
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