15 tatil yarıyıl ne zaman başlıyor? 15 tatil ne zaman bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022'nin başlamasıyla birlikte hakkında en çok araştırma yapılan konulardan biri de yarı yıl tatili oldu. Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci, yarı yıl tatilinin ne zaman, hangi gün başlayacağına ile ilgili aramalar yapıyor. İşte, 15 tatil yarıyıl ne zaman başlıyor? 15 tatil ne zaman bitecek? İşte 2021-2022 MEB takvimi...

15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 - 2022 takvimine göre Yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 ile 4 Şubat tarihleri arasında yapılacak.