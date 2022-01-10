15 tatil yarıyıl ne zaman başlıyor? 15 tatil ne zaman bitecek? İşte 2021-2022 MEB takvimi...
15 tatil yarıyıl ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yarı yıl tatili için artık geri sayım başladı. Yeni yılın başlamasıyla birlikte hakkında en çok arama yapılan konuların başında gelen 15 tatil ile ilgili son durumu bir araya getirdik. İşte, 15 tatil yarıyıl ne zaman başlıyor? 15 tatil ne zaman bitecek? İşte 2021-2022 MEB takvimi...
15 tatil yarıyıl ne zaman başlıyor? 15 tatil ne zaman bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022'nin başlamasıyla birlikte hakkında en çok araştırma yapılan konulardan biri de yarı yıl tatili oldu. Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci, yarı yıl tatilinin ne zaman, hangi gün başlayacağına ile ilgili aramalar yapıyor. İşte, 15 tatil yarıyıl ne zaman başlıyor? 15 tatil ne zaman bitecek? İşte 2021-2022 MEB takvimi...
15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 - 2022 takvimine göre Yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 ile 4 Şubat tarihleri arasında yapılacak.
MEB 2021 - 2022 İŞ TAKVİMİ
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi
Ders zili 6 Eylül'de çalacak,
1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,
Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,
Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
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