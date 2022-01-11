Döviz hesaplarının TL mevduatlarında değişiklik Resmi Gazete’de!

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, tebliğin amacının yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğu belirtildi.