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Karar Resmi Gazete'de! Mevduat - Katılım Fonu tutarında düzenleme

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Giriş: 30.12.2021 01:28
Son dakika haberleri... Bankalardaki mevduat ile katılım bankalarındaki katılım fonu için TMSF garantisi üst limiti, 150 bin TL’den 200 bin TL'ye çıkarıldı.
Mevduat - Katılım fonu tutarında düzenleme
Mevduat - Katılım fonu tutarında düzenleme
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