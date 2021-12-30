30 Aralık 2021, Perşembe
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Karar Resmi Gazete'de! Mevduat - Katılım Fonu tutarında düzenleme
Son dakika haberleri... Bankalardaki mevduat ile katılım bankalarındaki katılım fonu için TMSF garantisi üst limiti, 150 bin TL’den 200 bin TL'ye çıkarıldı.