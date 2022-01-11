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GSS borcu olanlar dikkat! O süre yıl sonuna kadar uzatıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.01.2022
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GSS borcu olanlar dikkat! O süre yıl sonuna kadar uzatıldı

Son dakika haberine göre: Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemine prim borcu olan vatandaşlar, yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecek. Söz konusu kararla ilgili ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, döner sermaye ödemeleri ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkili olacak.

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