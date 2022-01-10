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Haberler Galeri Mevduat faizi için 2022 dopingi! Kazançlarda artış yaşanacak! 10.000, 15.000 için 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL?

Mevduat faizi için 2022 dopingi! Kazançlarda artış yaşanacak! 10.000, 15.000 için 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL?

Mevduat faizi için 2022 dopingi! Kazançlarda artış yaşanacak! 10.000, 15.000 için 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminin devreye girmesinin ardından bankalarda faiz yarışı kızıştı. Yatırımını mevduatlı faiz hesaplarında değerlendirmek isteyenler güncel oranları yakından takip ediyor. İşte, 10.000, 15.000 için 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2022 22:02
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Mevduat faizi için 2022 dopingi! Kazançlarda artış yaşanacak! 10.000, 15.000 için 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL?

10.000, 15.000 için 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirimi kararlarının ardından çakılan banka mevduat faiz oranları kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminin devreye girmesinin ardından uçuşa geçti. Yatırımlarını kredi mevduat faizlerinde değerlendirmek isteyenler bankaların açıkladığı güncel mevduat oranlarını merak ediyor. İşte, 10.000, 15.000 için 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mevduat faizi için 2022 dopingi! Kazançlarda artış yaşanacak! 10.000, 15.000 için 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatlara ve Katılma Hesaplarına İlişkin uygulama esasları hakkında basın açıklaması yaptı.

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Mevduat faizi için 2022 dopingi! Kazançlarda artış yaşanacak! 10.000, 15.000 için 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL?

Buna göre; uygulanacak asgari faiz oranı TCMB'nin bir hafta vadeli repo faiz oranının (Politika faizi) altında olmayacak.

Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 3 puan üzerinde belirlenebilecek.

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Mevduat faizi için 2022 dopingi! Kazançlarda artış yaşanacak! 10.000, 15.000 için 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL?

Azami faiz oranı Bakanlıkça güncellenebilecek ve güncelleme tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacak. Bu uygulama, Katılım Bankaları açısından katılım bankacılığı esasları çerçevesinde yapılacak.

Mevduattan Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler faydalanabilecek. Uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt/üst limit olmayacak.

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Mevduat faizi için 2022 dopingi! Kazançlarda artış yaşanacak! 10.000, 15.000 için 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL?

4 FARKLI VADE

Mevduat hesapları bankalar nezdiden açılacak, hesaplar 3, 6, 9 ve 12 olmak üzere 4 farklı vadede olacak.