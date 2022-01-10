Mevduat faizi için 2022 dopingi! Kazançlarda artış yaşanacak! 10.000, 15.000 için 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL?

Mevduat faizi için 2022 dopingi! Kazançlarda artış yaşanacak! 10.000, 15.000 için 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminin devreye girmesinin ardından bankalarda faiz yarışı kızıştı. Yatırımını mevduatlı faiz hesaplarında değerlendirmek isteyenler güncel oranları yakından takip ediyor. İşte, 10.000, 15.000 için 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL?