Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den kadın iş dünyası ile kritik görüşme

TOPLANTILAR DEVAM EDECEK

Yeni modelin işleyişi ve yansımalarının detaylı bir şekilde ele alınması amacıyla iş dünyası temsilcileri ile gerçekleşen toplantılar devam edecek.

Bu kapsamda Bakan Nebati, bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), ilerleyen günlerde ise diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

Toplantıda, iş dünyası kadın temsilcileri de talep ve önerilerini dile getirecek.

