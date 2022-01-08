Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den kadın iş dünyası ile kritik görüşme
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, reel sektör ve iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle görüşecek. Bakan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ni, bu kapsamda hayata geçirilen yeni enstrümanları ve alınması planlanan tedbirleri paylaşacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla sektör temsilcileriyle yürüttüğü toplantılara devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 13.30'da gerçekleşecek toplantıda, reel sektör ve iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle görüşecek olan Bakan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ni, bu kapsamda hayata geçirilen yeni enstrümanları ve alınması planlanan tedbirleri paylaşacak.
MÜSİAD'I KABUL ETTİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasıyla görüşmeleri kapsamındaki ilk kabulünde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yönetimiyle bir araya geldi.
Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede, istişareye dayalı katılımcı bir anlayış ile hareket etmenin önemine vurgu yapıldı.
Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeye değinen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni dönemde kamuoyuyla paylaşılan enstrümanların detaylarını aktardı.
TOBB HEYETİNİ KABUL ETTİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasıyla görüşmeleri kapsamındaki ikinci kabulünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetimiyle bir araya geldi.
Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Birlik Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.
Görüşmede, "Türkiye Ekonomi Modeli"nin işleyişi ve yansımaları detaylı bir şekilde ele alındı.
TOPLANTILAR DEVAM EDECEK
Yeni modelin işleyişi ve yansımalarının detaylı bir şekilde ele alınması amacıyla iş dünyası temsilcileri ile gerçekleşen toplantılar devam edecek.
Bu kapsamda Bakan Nebati, bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), ilerleyen günlerde ise diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.
Toplantıda, iş dünyası kadın temsilcileri de talep ve önerilerini dile getirecek.
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