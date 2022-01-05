Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TOBB heyetini kabul etti
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’ye ekonomideki pozitif havadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirmek ve hayırlı olsun dileklerini iletmek üzere ziyaret gerçekleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve heyetini Bakanlık binası konferans salonunda kabul etti.
Basına kapalı şekilde 2 saat süren toplantıya, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın yanı sıra TOBB Başkanı Yardımcısı Ali Kopuz, Zeki Murzioğlu, Tamer Kıran, Ayhan Zeytinoğlu ve Selçuk Öztürk ile çok sayıda TOBB yönetim kurulu üyesi katıldı.
"POZİTİF HAVADAN DOLAYI MEMNUNUZ"
Görüşmenin ardından basın mensuplarına toplantı hakkında bilgi veren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
"Öncelikle Bakanımıza yönetim kurulumuz olarak Türk özel sektörünün çatı kuruluşu olarak hayırlı olsun ziyaretine geldik. Özellikle Bakanımızın iş dünyasının içinden gelen bir bakan olarak daha önce 11 Aralık'ta ben bir araya gelmiştim İstanbul'da. Orada da zaten çok net olarak görüşlerimizi söylemiştik. Bugün de aynı noktadayız. Pozitif havadan dolayı memnunuz. Gerek döviz kurları, gerek diğer noktalar bir istikrara kavuşmaya başladı. Üyelerimizin taleplerini bakanımıza ilettik. 2 saattir bu konuları konuşuyoruz. Bakanın görüşü bize karşı pozitif. Bu hem iş dünyasına hem de bize şevk veriyor."
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