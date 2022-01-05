Son dakika: MÜSİAD Başkanlar Toplantısı | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den yeni ekonomi modeli açıklaması: Büyüme trendi bu yıl da devam edecek

Yeni ekonomik model ile düşük cari açıktan bu yıldan itibaren cari fazla ve büyüme ile devam edeceğiz.

Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk, artık heteredoks politika uygulamada. Bütçe disiplininden asla taviz vermeyeceğiz.

20 Aralık tarihi bir milattır. Cumhurbaşkanımız yeni Türkiye Modeli'ni paylaşırken çok önemli tedbirler paketini de ortaya koydu. Bugün Meclis'te yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalar başladı.

Firmalarımızı destekleyecek çok önemli çalışmalarımız var. Üretimi desteklemeye devam edeceğiz.