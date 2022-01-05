Son dakika: MÜSİAD Başkanlar Toplantısı | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den yeni ekonomi modeli açıklaması: Büyüme trendi bu yıl da devam edecek
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, MÜSİAD Başkanlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yeni ekonomi modeliyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Türkiye 2021 yılında ihracatta tarihi bir rekor kırdı. İhracat geçen yıl 225 milyar dolara ulaştı. Ayda 20 milyar dolar ve üzerinde ihracatla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye ihracat odaklı büyümeye devam edecek." dedi.
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, MÜSİAD Başkanlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:
Dünyada saygın bir Türkiye hedefiyle yola çıktık. Büyüme trendi bu yıl da devam edecek. Salgın döneminde 2 milyon 500 binin üzerinde istihdam artışı oldu. Kişi başına düşen turizm geliri artacak. Salgına rağmen 29 milyon turist ağırladık.
İHRACAT ODAKLI BÜYÜME
Türkiye 2021 yılında ihracatta tarihi bir rekor kırdı. İhracat geçen yıl 225 milyar dolara ulaştı. Ayda 20 milyar dolar ve üzerinde ihracatla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye ihracat odaklı büyümeye devam edecek.
İhracat artarken içerideki üretim artacak, sanayi gelişecek ve bu yıl tarihi rekorların kırıldığı yıllardan biri olacak.
Yeni ekonomik model ile düşük cari açıktan bu yıldan itibaren cari fazla ve büyüme ile devam edeceğiz.
Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk, artık heteredoks politika uygulamada. Bütçe disiplininden asla taviz vermeyeceğiz.
20 Aralık tarihi bir milattır. Cumhurbaşkanımız yeni Türkiye Modeli'ni paylaşırken çok önemli tedbirler paketini de ortaya koydu. Bugün Meclis'te yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalar başladı.
Firmalarımızı destekleyecek çok önemli çalışmalarımız var. Üretimi desteklemeye devam edeceğiz.
Kur korumalı TL mevduat hesabı 91.5 milyar TL'ye ulaştı.
ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI
Sıra enflasyonla ilgili atacağımız adımlarda. Dünyada emtia fiyatlarının yüksekliği, Türkiye gibi ülkelerde talep ve dünyadaki arzdan kaynaklı olarak yükseldi. Kur kaynaklı fiyatlarla mücadele edeceğiz.
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