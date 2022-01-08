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EPDK 22 şirkete lisans verdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.01.2022
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EPDK 22 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 22 şirkete lisans verildi, 2 şirketin lisansı iptal edildi. Verilen lisansların 10'u elektrik üretim, 2'si OSB dağıtım, 1'i tedarik, 2'si petrol depolama, 4'ü madeni yağ, 2'si ikrahiye teslimi, 1'i LPG depolama lisansından oluştu.

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