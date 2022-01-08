3600 ek gösterge ne zaman verilecek | Kamunun merakla beklediği haber! Talimat Başkan Erdoğan'dan! Yeni çalışma
Kamu personelinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili sadece belli meslek gruplarını değil tüm kamuyu kapsayacak şekilde bir hazırlık yapıldığı öğrenildi. Çalışmanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile mayıs ayında TBMM gündemine taşınması planlanıyor.
3600 ek gösterge ile ilgili son dakika haberi geldi: Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren 3600 ek göstergede yeni bir çalışma yapıldığı ve mayıs ayında TBMM'ye taşınmasının planlandığı öğrenildi. İşte detaylar...
MAYIS AYINDA MECLİS'TE
Kamu personelinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili sadece belli meslek gruplarını değil tüm kamuyu kapsayacak şekilde bir hazırlık yapıldığı öğrenildi. Çalışmanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile mayıs ayında TBMM gündemine taşınması planlanıyor.
Alternatifler arasında öne çıkan bu çalışmaya göre tüm kamu personeli için 3600 gösterge verilecek.
9.600'E ÇIKABİLECEK
3600 gösterge ile birlikte memurlar ve daire başkanlarının maaşları eşitlenmesi tartışmalara neden olmuştu. Memura 3600 gösterge verildiğinde daire başkanları ve üstündeki görevlerin göstergeleri ise makama göre kademeli olarak artarak 9 bin 600'e kadar çıkacak.
Örneğin; Memura 3600 veriliyorsa daire başkanının ek göstergesi 4 bin 200'e çıkarılacak. Genel müdürden en üst düzey devlet memuruna kadar bir piramit oluşturulacak.
Yapılacak düzenleme ile devlet kurumlarına göre bürokraside ortaya çıkan farklılıkların yanısıra asker-sivil bürokrasi arasındaki ayrıma da son verilmesi planlanıyor.
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