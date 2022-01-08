3600 ek gösterge ne zaman verilecek | Kamunun merakla beklediği haber! Talimat Başkan Erdoğan’dan! Yeni çalışma

9.600'E ÇIKABİLECEK

3600 gösterge ile birlikte memurlar ve daire başkanlarının maaşları eşitlenmesi tartışmalara neden olmuştu. Memura 3600 gösterge verildiğinde daire başkanları ve üstündeki görevlerin göstergeleri ise makama göre kademeli olarak artarak 9 bin 600'e kadar çıkacak.