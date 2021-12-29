Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Nebati'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"CIMBIZLAMA YÖNTEMİYLE ALGI OPERASYONU YAPIYORLAR"
"Bunları ciddiye almıyorum açıkçası. Cımbızlama Türkiye'de bir hastalık halini aldı. Bir bakıyorsunuz bir cümle kurmuşsunuz, içinden 2 kelime alıp onu söylemişsiniz diyorlar. Bunu hastalıklı bir biçimde pedagojiktir. Olacak şey değil. Dünyanın her yerinde okula gidersiniz 3-5 tane cins tip vardır, ya da askerde çalıştığınız yerde olur bu insanlar. Allah böyle yaratmış. Bunlar sosyal medyayla büyük bir fırsat yakaladı. Adı cismi yok. Bunu bir de profesyonelce yapanlar var. Cımbızlama yöntemiyle algı operasyonu yapıyorlar.
"HER ŞEY KONTROL ALTINDA"
Önceki gün veya geçen günlerden 11,5 liradan doları TL mevduata çevirip Merkez Bankası'na verenler var. Canı yanıyor mu? Yanmıyor. Vadeli TL mevduatı olan yükselişten etkilenmeyecek. 12 lira ile açıklayanlar 3-5 gün sonra daha düşük rakama geldiğinde parası karşılanıyor. Dolar çıktı mı gitti mi geldi mi diye bir sorunları kalmadı.
Dolar bugün 12.64'teydi. 18 liranın üstünden bugünlere kadar gelmiş durumdayız. 18 liraya doğru giderken ki rakamlar sürekli değişti, yukarıya doğru. O dönem içinde doların bu kadar radikal bir düşüşten sonra çok hızlı şekilde, bunun salınımlarının çok hafif gelmesi beklenemez. Bu salınımlar yukarı, aşağı oynaya oynaya kendi dengesine girecek.
Bize 'Hiçbir şeye müdahale etmeyin' diyorlar. Serbest piyasa bu değil. Biz de ülkenin serbest piyasa koşulları dışındaki eylemlerinin doğru olmadığını söylüyor, ikaz ediyor, gereğini yapıyoruz.
Bugün dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı. Her şey kontrol altında.
20 ARALIK'TA NE OLDU?
Bu salınım çok uzun sürmeyecek. 3 ay süre ile, açıkça Türkiye'nin makroekonomik göstergeleriyle bağdaşmayan, yapay bir fırtına estirildi. Dolar 18 liralara kadar geldi. 20 Aralık önemli bir gündür, Cumhurbaşkanımızın manifestosu doları 18 liradan 11 liralara kadar gelmesine sebep oldu. O gece dolaylı, dolaysız hiçbir şekilde müdahalede bulunulmadı. Vatandaş bir yarışa girdi ve dövizini bozdurmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Biz dış saldırı yapılacak bütün yolları kapattık. Çok net şekilde işimize hakimiz.
"'DÖVİZ GİDİYOR' DİYENE DAVA AÇIN"
Ben zarar eden bütün vatandaşlara açık çağrıda bulunuyorum: Kim ki döviz gidiyor, kendinize tedbir alın ve adımlarınızı atın diyorsa dava açın. Bunlar sizi yanlış şeye yönlendirdiler
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