05 Ocak 2022, Çarşamba
Araç stoklayan bayilere ceza yağdı! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın araç bayilerine yönelik soruşturmasında, ellerinde araç olmadığını iddia eden bayilerin stoklarında yeteri kadar araç olduğu ortaya çıktı. Açıklamada, arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ve kurallı serbest piyasayı bozucu faaliyetlere karşı caydırıcı tedbirler alındığı belirtilerek, bakanlık tarafından mevzuat çerçevesinde tüm imkanların seferber edildiği aktarılmıştı.
Giriş Tarihi: 05.01.2022 13:16 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 13:17
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