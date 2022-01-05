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Araç stoklayan bayilere ceza yağdı! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın araç bayilerine yönelik soruşturmasında, ellerinde araç olmadığını iddia eden bayilerin stoklarında yeteri kadar araç olduğu ortaya çıktı. Açıklamada, arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ve kurallı serbest piyasayı bozucu faaliyetlere karşı caydırıcı tedbirler alındığı belirtilerek, bakanlık tarafından mevzuat çerçevesinde tüm imkanların seferber edildiği aktarılmıştı.

Giriş Tarihi: 05.01.2022 13:16 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 13:17
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Araç stoklayan bayilere ceza yağdı! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

Başsavcılık, bayilerden yeni araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddia edilen şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın derinleşmesinin ardından detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Soruşturma sonrası yapılan denetimlerde araç stokçuluğu yapan bayilere idari para cezası kesildi.

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Araç stoklayan bayilere ceza yağdı! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

"MÜŞTERİ KILIĞINA GİREN POLİSLER GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI"

Bazı oto galeri sahiplerinin anlaştıkları bayilerdeki sıfır araçları toplayarak stok yaptıkları ve bu sayede fahiş fiyat artışlarına neden oldukları iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, bayilerden ÖTV indirimi yapılan döneme ait gerçekleşen araç satışlarının proforma belgelerin talebi, satılan araçların alıcılarının kimlik bilgileri ve bu şahıslara ait noterler birliğinden vekaletnamelerin sorulacağı ifade edilmişti.

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Araç stoklayan bayilere ceza yağdı! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında düğmeye basan Ankara Emniyet Müdürlüğü, 8 araç bayisinde inceleme başlattı. Müşteri kılığında sıfır araç talebinde bulunan polislere firma yetkilileri tarafından çip krizi ve ham madde tedarikindeki aksaklıkları neden göstererek sıfır araç bulmadığını söyledi. Bunun ardından maliye müfettişlerinin firmadaki stok kayıtlarını kontrol etmesinin ardından gerçek ortaya çıktı ve bayilerde yeteri kadar araç olduğu tespit edildi. Hakkında idari para cezası uygulanan bayilerin tutanağı da Başsavcılığa gönderilerek yürütülen soruşturma dosyasına eklendi.

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Araç stoklayan bayilere ceza yağdı! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

STOKÇULUK YAPAN OTOMOTİV BAYİİNE 545 BİN LİRA CEZA

Öte yandan geçtiğimiz aralık ayında Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca İzmir'de bir otomotiv bayiine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verildiğini duyurmuştu.

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Araç stoklayan bayilere ceza yağdı! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüm sektörlerde tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan ve hizmetlerde yapılan haksız fiyat artışları ile tüketicilerin mallara ulaşmasının engellenmesine sebep olan stokçuluk faaliyetlerine yönelik suiistimallerin yakından takip edildiği kaydedilmişti.