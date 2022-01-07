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Stokçular ağır para cezası uygulanacak

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Giriş: 07.01.2022 10:00
Güncelleme:07.01.2022 10:00
Başkan Erdoğan'ın talimatı ile stokçulara karşı harekete geçildi. Vatandaşın cebine göz diken stokçular TBMM'den geçen karar ile en ağır cezaları ödeyecek. Rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara 100 bin ila 2 milyon lira arasında para cezası verilebilecek.
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