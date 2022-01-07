Milyonlarca çalışan faydalanıyor! BES'te yeni dönem
Milyonlarca çalışanın faydalandığı Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni dönem! Meclis'e sunulan torba kanunu teklifiyle BES'te avans çekme döneminin başlaması bekleniyor. İşte detaylar...
Emekli olmadan BES'ten erken ayrılanlara ise devlet katkısı ya hiç ödenmiyor ya da eksik ödeniyor. Bu durum bazı vatandaşların BES'e girmekten kaçınmasına neden oluyor.
Bunun önüne geçmek isteyen hükümet ise Meclis'e sunduğu torba kanun teklifiyle BES'te 'avans' çekme dönemini başlatmaya hazırlanıyor.
DEVLET KATKISI DA OLACAK
Yeni düzenleme yasalaştığında, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) belirleyeceği hallerde, sistemden ayrılmadan devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç birikimin yüzde 50'sine kadar kısmen ödeme yapılabilecek.
Kısmen yapılan ödemenin yüzde 25'ini aşmamak üzere devlet katkısı hesabındaki tutardan da ödeme yapılabilecek.
Avans alan BES katılımcıları, belirli bir süre için sistemden ayrılamayacak.
ZORUNLU İHTİYAÇLAR İÇİN
Konuyu bir örnekle açıklarsak; BES hesabında ödediği anapara ve nema tutarı 70 bin lira olan bir katılımcı, bu paranın 35 bin liraya kadar kısmını avans olarak alabilecek.
Devlet katkısı hesabından da avans olarak çektiği tutarın yüzde 25'i oranında, yani 8 bin 750 lira tutarında ödeme yapılacak.
BES'ten ayrılmadan avans çekme hakkı, konut alımı, evlilik, eğitim, iş kurma, bedelli askerlik gibi özellik arz eden ihtiyaçlar için tanınacak.
Düzenlemeyle ayrıca yüzde 25 olan devlet katkısı yüzde 30'a çıkarılacak. BES'teki toplam fon büyüklüğü şu anda 213.1 milyar lira seviyesinde.
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