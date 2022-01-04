THY Filipinler’in Cebu kentine tarifeli seferlerini başlattı

"GÜNEY'İN KRALİÇE ŞEHRİ"

Filipinler'in en eski şehri olan Cebu City, ekonomik ve kültürel önemi sebebiyle "Güney'in Kraliçe Şehri" olarak da anılıyor. Kent, ayrıca ülkenin ikinci en büyük deniz limanına da ev sahipliği yapıyor.

Güçlü turizm endüstrisi ile Cebu City, bayrak taşıyıcı THY'nin uçuş ağına kattığı önemli bir değer olarak dikkati çekiyor.