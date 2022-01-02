02 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye'nin hibe ettiği sağlık malzemeleri THY ile Vietnam'a gönderildi

Türkiye'nin hibe ettiği sağlık malzemeleri THY ile Vietnam'a gönderildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2022
ABONE OL
Türkiye’nin hibe ettiği sağlık malzemeleri THY ile Vietnam’a gönderildi

Türkiye ile Vietnam arasındaki sağlık iş birliği anlaşması kapsamında bu ülkeye hibe edilen malzemeler, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul'dan başkent Hanoi'ye gönderildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA