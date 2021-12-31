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THY ilk kez çevreci yakıt kullanacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.12.2021 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
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THY ilk kez çevreci yakıt kullanacak

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, sera gazı emisyonunu azaltarak gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çalıştıklarını belirterek, "THY olarak yeni bir projeye başlamanın gururunu yaşıyoruz. Proje kapsamında İstanbulStockholm hattında başlangıç aşamasında haftada bir kez düzenli olarak sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) kullanacağız." dedi.

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