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THY 2021’de uçak filosunu genişletti! 128 ülkede 328 noktaya uçuş yaptı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.12.2021
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THY 2021’de uçak filosunu genişletti! 128 ülkede 328 noktaya uçuş yaptı

Türk Hava Yolları (THY) 2021 yılında 40,5 milyon yolcuya hizmet verirken, uçak filosunu 373'e çıkardığını açıkladı. Havayolu şirketi 128 ülkede 328 noktaya uçuş yaparak dünyada en çok noktaya uçan havayolu şirketi unvanını koruduğunu duyurdu.

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