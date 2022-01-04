Pandemi 4. faz ödemeleri var mı, ne zaman? 1100 TL yardım ödemesi devam ediyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca takip edilen 1100 TL sosyal yardım ücretleri başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine PTT üzerinden ödemeler gerçekleşti. Vatandaşlar 4. faz ödemelerinin olup olmayacağını merak ediyor. İşte, Pandemi 4. faz ödemeleri var mı, ne zaman? 1100 TL yardım ödemesi devam ediyor mu? Pandemi 4. faz ödemesi E Devlet başvuru sonucu sorgulama ekranı...

1100 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU 2021

Covid-19 salgını sebebiyle ekonomik alanda sıkıntılar yaşayan kişilere her ay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1.100 TL destek ödemesi gerçekleştiriliyor ve kişilerin ekonomik yüklerini hafifletmek amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan desteğin 1000 TL'den 1100 TL'ye yükseltildiğini duyurdu.