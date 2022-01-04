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Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatı 1,5 milyar dolar çıtasını aştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.01.2022
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Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatı 1,5 milyar dolar çıtasını aştı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 2021 yılında 1 milyar 514 milyon 486 bin 467 dolar tutarında ihracat gerçekleşti. Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden gerçekleşen ihracatta geçen yıla göre yüzde 15 artış yaşandı.

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