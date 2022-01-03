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Yüksek emekli maaşı alanların zammı ne kadar olacak? Prof. Dr. Seyithan Deliduman değerlendirdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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Yüksek emekli maaşı alanların zammı ne kadar olacak? Prof. Dr. Seyithan Deliduman değerlendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından ulusa seslendi. Başkan Erdoğan, emeklilere müjdeli bir haber vererek en düşük emekli maaşının 2.500 TL olacağını açıkladı. Başkan Erdoğan’ın emekli maaşının en düşük 2.500 TL olacağını açıklamasının ardından yüksek emekli maaşı alan emeklilerin aklında zam oranlarının ne kadar olacağı sorusu kaldı. Prof. Dr. Seyithan Deliduman, A Haber'de emekli maaşlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Peki, emekli maaşlarının en az 2.500 TL olması. 1.500 TL'den fazla emekli maaşı alan emeklilerin maaşına nasıl yansıyacak? A Haber ekranlarına konuk olan Prof. Dr. Seyithan Deliduman söz konusu soruyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

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Prof. Dr. Seyithan Deliduman'ın açıklamaları şu şekilde:

Burada bütün emeklileri kapsayacak şekilde bir zam oranı daha tam belli olmadı. Sadece sosyal barışın da sağlanması amacıyla alt seviyedeki, 1.500 TL maaş alanlar 2.500 TL'ye çekildi.

Son derece doğru bir karar. 1.500 TL'nin üzerinde maaş alan emeklilere de aynı oranda olmasa bile bunun baz alınacağını düşünüyorum.

Bu bir göstergedir. Çünkü 1.500 TL hakikaten düşük bir seviye olarak kalıyordu özellikle asgari ücretin 4.253 TL olarak belirlendiği bir ortamda 1.500 TL azdı.

Dolayısıyla son derece isabetli olmuştur bu karar. 1.500 TL'nin üstünde olanlara da kademeli olarak orantısal bir zam oranının yapılacağını düşünüyorum.

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