Yüksek emekli maaşı alanların zammı ne kadar olacak? Prof. Dr. Seyithan Deliduman değerlendirdi

Burada bütün emeklileri kapsayacak şekilde bir zam oranı daha tam belli olmadı. Sadece sosyal barışın da sağlanması amacıyla alt seviyedeki, 1.500 TL maaş alanlar 2.500 TL'ye çekildi.

Son derece doğru bir karar. 1.500 TL'nin üzerinde maaş alan emeklilere de aynı oranda olmasa bile bunun baz alınacağını düşünüyorum.