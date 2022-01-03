KOSGEB kredi başvurusu: Başvuru yapana 100 bin TL destek sağlanacak! KOSGEB kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır?

DOĞALGAZ DESTEĞİ MÜJDESİ

Geçtiğimiz yıl hepimizin canını yakan yüksek enflasyon ve onun ötesinde bir vakayı gösteren fahiş fiyat artışlarıdır. Öyle ki salgın döneminde dünyada petrol fiyatları 2 katına, doğalgaz fiyatları 6 ile 10 katına çıkarken, yarım ürünleri %25 arttı. Biz her konuda olduğu gibi enerji fiyatları hususunda vatandaşımızı koruyacak bir yol izledik. Geçtiğimiz yıl elektrik fiyatını yarı fiyatına, akaryakıt fiyatlarında da oldukça düşük fiyat sağladık. Doğalgazda 80 milyar, elektrikte 25 milyar, akaryakıtta 60 milyar liralık kamu maliyeti yaptık. Ülkemizde 2002 yılında 150 KW elektrik ve 125 m3 doğalgaz kullanımı karşılığında asgari ücretin %47'sini oluşturuyordu. Şimdi ise aynı kullanım asgari ücretin %13'ü sevisindedir. Görüldüğü gibi vatandaşımızı fiyat artışına yönelik ezdirmemeyi sürdürüyoruz. Vatandaşlara kömür yardımını. doğalgaz desteği olarak da verebileceği haberini sizlerle paylaşmak istiyorum.