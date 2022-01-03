SON DAKİKA! 2022 memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 SSK ve Bağ-Kur emeklisine kademeli artış...
Son dakika haberine göre: Yaklaşık 13 milyon emekli, 4 milyondan fazla memurun beklediği enflasyon rakamları bugün açıklanıyor. Emekli ve memurun zam ve farkları bugün netleşiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisine kademeli artış beklenirken, 2 bin lira altı maaşı olan emeklilere, 500 lira eşit zam yapılması öngörülüyor.
Yine bu 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memur ve emeklisinin enflasyon farkını ortaya koyacak. Hemen ardından memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de başlayacak. SSK, Bağ-Kur emekliliklerine en alttan yukarı doğru kademeli artış beklenirken, ocak ayında 2 bin liranın altında olan emeklilere 500 lira eşit zam yapılması öngörülüyor.
YÜZDE 20'YE KADAR ÇIKABİLİR
Memur, işçi, emekliye yapılacak zam oranlarında belirleyici olacak 2021'in ikinci 6 aylık enflasyon rakamı TÜİK tarafından açıklanacak aralık verisiyle netleşecek. Aralık ayı enflasyonunda birlikte toplu sözleşmelerde dikkate alınan söz konusu altı aylık enflasyon verisi milyonlarca çalışanın, emeklinin maaş, aylığını doğrudan, dolaylı etkileyecek.
Memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de bu oran netleştikten sonra gerçekleştirilecek.
Son 6 aylık enflasyonun yüzde 15 çıkması halinde memurlar yüzde 12 fark alacak. Bu farka 1 Ocak itibarıyla geçerli yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde artış ek fark hariç yüzde 17 olacak. Enflasyonun daha yüksek çıkması halinde bu zam yüzde 20'ye ulaşırken, seyyanen artış da seçenekler arasında bulunuyor.
ZAMLI MAAŞ 15 OCAK'TA
Memur konfederasyonlarının geçen yıl ekonomideki dalgalanma nedeniyle talep ettiği refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor. Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak.
Memurların üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi de artacak. Gelecek yılın ilk yarısında 400 lira, ikinci yarısında 428 lira olacak. Ayrıca ek zam da yapılacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
EMEKLİYE KADEMELİ ARTIŞ
İŞÇİ ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak. Geçen yıl olduğu gibi düşük aylıklara ilave artışın yüksek tutulması ya da taban aylığın artırılması, 6 aylık enflasyona refah payı eklenmesi, seyyanen artış seçenekler arasında bulunuyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli zammını en alt düzeydeki aylıktan yukarılara gidecek şekilde kademeli olarak ele alacaklarını, memurlara da enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştirileceğini söylemişti.
700 BİN İŞÇİ DE ZAMLI ALACAK
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine de 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne göre, 2021'in ikinci 6 ayında yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılacak.
TÜİK verilerine göre, 2021'in ilk 6 ayında (ocak-haziran) enflasyon oranı yüzde 8.45 olmuş, böylece memur ve memur emeklileri için bu dönemde yüzde 5.45 düzeyinde enflasyon farkı ortaya çıkmıştı. Temmuz-kasım döneminde enflasyon yüzde 10.4 oranında gerçekleşti. Aralık ayı enflasyonuyla 2021'in ikinci 6 aylık dönemine ait enflasyon rakamı netleşecek.
Aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, beklentilerinin ortalaması yüzde 8.54 oldu. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda 6 aylık enflasyon oranı yüzde 19 düzeyinde olacak.
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