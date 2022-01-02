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Haberler Galeri Emekliye 2022'de %30,5 zam! Gelir tablosu belli oluyor! SSK, SGK, Bağkur'lu için 2 bayram ikramiyesi, promosyon...

Emekliye 2022'de %30,5 zam! Gelir tablosu belli oluyor! SSK, SGK, Bağkur'lu için 2 bayram ikramiyesi, promosyon...

Emekliye 2022'de %30,5 zam! Gelir tablosu belli oluyor! SSK, SGK, Bağkur'lu için 2 bayram ikramiyesi, promosyon... Yeni yıla girdiğimiz günlerde gözler Ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranı çevrildi. 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileri sonrasında milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranı belli olacak. Diğer yandan 3 yıllık taahhüt süresi dolan emeklilerde yeniden promosyon alma imkanı yakalayacak. Beklenti anketine göre ortaya çıkan zam oranı için detayları haberimizde derledik. İşte, SSK, SGK, Bağkur'lu için 2 bayram ikramiyesi, promosyon...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2022 19:32 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 19:32
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Emekliye 2022’de %30,5 zam! Gelir tablosu belli oluyor! SSK, SGK, Bağkur’lu için 2 bayram ikramiyesi, promosyon...

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranları için gün geldi çattı. 3 Ocak tarihinde son enflasyon verisinin açıklanmasının ardından maaşlara yapılacak zam oranları belli olacak. Diğer yandan ek iyileştirmelerde bu tarihte duyurulacak. Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri için açıklanacak iyileştirme formülü merakla bekleniyor. Asgari ücrete yapılan tarihi zam sonrasında gözler emekli maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Masada 4 formül yer alıyor. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, 2022 emekli maaş zammı için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 2022’de %30,5 zam! Gelir tablosu belli oluyor! SSK, SGK, Bağkur’lu için 2 bayram ikramiyesi, promosyon...

FORMÜL 1: SSK ve Bağ-Kur'lular Ocak'ta bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Bu zammın üzerine bir refah payı eklenerek yıllık enflasyona eşitlenmesi söz konusu olabilecek.

Örneğin; AA Beklenti Anketi'nde yıllık enflasyon tahmini yüzde 30.05 çıktı.

Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.91, memur emeklilerinin artışı ise yüzde 21.91 olacak.

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Emekliye 2022’de %30,5 zam! Gelir tablosu belli oluyor! SSK, SGK, Bağkur’lu için 2 bayram ikramiyesi, promosyon...

Yıllık enflasyon formülü hayata geçirilirse bu zam yüzde 30.05'e tamamlanacak. Buna göre en düşük emekli aylığı memurda 4 bin 260, esnafta 3 bin 56, çiftçide 2 bin 428 lira olacak.

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Emekliye 2022’de %30,5 zam! Gelir tablosu belli oluyor! SSK, SGK, Bağkur’lu için 2 bayram ikramiyesi, promosyon...

SSK'lılarda da en düşük aylık 2000'den önce emekli olanlarda 3 bin 412, 2000'den sonra emekli olanlarda 2 bin 115 liraya çıkacak.

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Emekliye 2022’de %30,5 zam! Gelir tablosu belli oluyor! SSK, SGK, Bağkur’lu için 2 bayram ikramiyesi, promosyon...

FORMÜL 2: Yıllık kümülatif artışın yüzde 40'a ulaşabileceği konuşuluyor. SSK ve Bağ-Kur'lular geçtiğimiz Temmuz'da yüzde 8.45 zam almıştı.

Buna göre Ocak'ta emeklilere yüzde 29.1 zam söz konusu olacak. Buna göre en düşük emekli aylığı; memurda 4 bin 229, esnafta 3 bin 33, çiftçide 2 bin 410 liraya çıkacak.