Emekliye 2022’de %30,5 zam! Gelir tablosu belli oluyor! SSK, SGK, Bağkur’lu için 2 bayram ikramiyesi, promosyon...

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranları için gün geldi çattı. 3 Ocak tarihinde son enflasyon verisinin açıklanmasının ardından maaşlara yapılacak zam oranları belli olacak. Diğer yandan ek iyileştirmelerde bu tarihte duyurulacak. Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri için açıklanacak iyileştirme formülü merakla bekleniyor. Asgari ücrete yapılan tarihi zam sonrasında gözler emekli maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Masada 4 formül yer alıyor. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, 2022 emekli maaş zammı için detaylar...