HaberlerGaleriEmekliye 2022'de %30,5 zam! Gelir tablosu belli oluyor! SSK, SGK, Bağkur'lu için 2 bayram ikramiyesi, promosyon...
Emekliye 2022'de %30,5 zam! Gelir tablosu belli oluyor! SSK, SGK, Bağkur'lu için 2 bayram ikramiyesi, promosyon...
Emekliye 2022'de %30,5 zam! Gelir tablosu belli oluyor! SSK, SGK, Bağkur'lu için 2 bayram ikramiyesi, promosyon... Yeni yıla girdiğimiz günlerde gözler Ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranı çevrildi. 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileri sonrasında milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranı belli olacak. Diğer yandan 3 yıllık taahhüt süresi dolan emeklilerde yeniden promosyon alma imkanı yakalayacak. Beklenti anketine göre ortaya çıkan zam oranı için detayları haberimizde derledik. İşte, SSK, SGK, Bağkur'lu için 2 bayram ikramiyesi, promosyon...