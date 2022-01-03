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Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon rakamları bugün açıklanır mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2022
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Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon rakamları bugün açıklanır mı?

Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulnan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Aralık enflasyon oranı son dakika haberi olarak duyurulacak. Milyonlarca memur ve emekli vatandaşın gözü kulağı enflasyon oranına çevrilmiş durumda. İşte, Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon rakamları bugün açıklanır mı?

Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon rakamları bugün açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ve memurun maaş zammını doğrudan etkileyecek olan oranlar TÜİK tarafından duyurulacak. İşte, Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon rakamları bugün açıklanır mı?

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanacak. Saatler 10.00'ı gösterdiğinde açıklanması beklenen Aralık enflasyonu ile ilgili detaylar belli olacak.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TEFE TÜFE TÜİK ENFLASYON BEKLENTİSİ NASIL?

Aralık enflasyon oranı 3 Ocak 2021 Pazartesi günü açıklanacak.

TEFE TÜFE TÜİK ENFLASYON BEKLENTİSİ

Aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 14,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8,54) göre bir önceki ay yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceği hesaplanıyor.

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