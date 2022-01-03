Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon rakamları bugün açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ve memurun maaş zammını doğrudan etkileyecek olan oranlar TÜİK tarafından duyurulacak. İşte, Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon rakamları bugün açıklanır mı?

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanacak. Saatler 10.00'ı gösterdiğinde açıklanması beklenen Aralık enflasyonu ile ilgili detaylar belli olacak.