Emekli zam oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman belli olacak?
Emekli zam oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 17 milyon emekli ve memur Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Aralık ayı enflasyon oranlarının belli olmasının ardından zam miktarı şekillenmiş olacak. İşte, emekli zam oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman belli olacak?
Emekli zam oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman belli olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin maaş zammı yarın belli olacak. Emekli maaşı zamlarının TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamlarının ardından belirlenecek. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, emekli zam oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman belli olacak?
2022 memur ve memur emeklilerinin zam görüşmeleri 2021 Aralık ayında başlamıştı. Memur ve memur emeklileri için refah artışı yapılmasına karar verilmişti. SSK ve BAĞKUR emeklileri, 2022 emekli maaşı zammı ne zaman belli olacak sorusunun cevabını araştırıyor. 2022 SSK ve BAĞKUR emekli maaşı zammı için gözler enflasyon rakamlarına çevrildi.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİ ZAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
SGK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarına gelecek zamla ilgili net bir rakam henüz telaffuz edilmedi. Bilindiği gibi SGK ve BAĞKUR emekli maaşlarına gelen zammın belirlenmesinde 6 aylık oranı etkili oluyor. Ocak ayında açıklanacak olan enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte SGK ve BAĞKUR emekli maaşlarına gelen zam da netleşecek. 2022 Emekli maaşı zammı henüz belli olmadı.
Memur ve memur emeklisi dört gözle 2022 yılında yapılacak zam oranını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılının Aralık ayı enflasyonunu 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.
Böylece milyonlarca memur ve emeklisine yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak. Zam oranı hakkında detaylar açıklandığında gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
5 AYLIK RAKAMLARA GÖRE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU
5 aylık enflasyon rakamına öre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10.48 oranındaki zammı kesinleşmiş oldu. Bu rakamın üzerine Aralık enflasyonu da eklenerek 2022 yılının ilk zammı belirlenecek.
Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 24 olacağı tahminine göre ise 6 aylık zam yüzde 14.33 olarak hesaplanıyor.
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- Emekli zam oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman belli olacak?
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