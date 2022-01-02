Emekli zam oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman belli olacak?

SSK VE BAĞKUR EMEKLİ ZAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SGK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarına gelecek zamla ilgili net bir rakam henüz telaffuz edilmedi. Bilindiği gibi SGK ve BAĞKUR emekli maaşlarına gelen zammın belirlenmesinde 6 aylık oranı etkili oluyor. Ocak ayında açıklanacak olan enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte SGK ve BAĞKUR emekli maaşlarına gelen zam da netleşecek. 2022 Emekli maaşı zammı henüz belli olmadı.