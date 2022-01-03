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Emekli ve memurun zam oranı ne kadar olacak?

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Giriş: 03.01.2022 01:19
Güncelleme:03.01.2022 01:19
Asgari ücret 2022'de yaşanan yarım asrın en yüksek artışı sonrası gözler emekli ve memur zammı için gelecek açıklamalara çevrildi. Ayrıca emekli ve memur maaşları için kritik olacak Aralık ayı enflasyon verisi yarın açıklanacakken, beklenti anketi de sonuçlandı. Milyonlar, 'Emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, Memur enflasyon farkı ne kadar' sorularına yanıt arıyor. Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hareket hükümet tarafından gelen açıklamalar dikkate alındığında, parola yine değişmeyecek; 'Emekli ve memur enflasyona ezdirilmeyecek.' Öte yandan yeni yılda TBMM'de memur, emekli, çalışan, işsiz, esnaf başta olmak üzere hemen hemen her kesimi etkileyecek düzenlemeler gündeme gelecekken, Kabine Toplantısından çıkacak maaş zammı mesajları milyonların radarında olacak.
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