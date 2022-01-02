Emekli ve memur zamlarıyla ilgili AK Parti'den açıklama geldi! Emekli ve memurun zam oranı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri... Emekli ve memur dört gözle zammın netleşmesini bekliyor. Yarın açıklanacak olan enflasyon oranıyla beraber emekli ve memurun zam oranı netleşmiş olacak. Seyyanen zam yapılması da masada. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki, emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...