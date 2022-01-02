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Haberler Galeri Emekli ve memur zamlarıyla ilgili AK Parti'den açıklama geldi! Emekli ve memurun zam oranı ne kadar olacak? 

Emekli ve memur zamlarıyla ilgili AK Parti'den açıklama geldi! Emekli ve memurun zam oranı ne kadar olacak? 

Son dakika haberleri... Emekli ve memur dört gözle zammın netleşmesini bekliyor. Yarın açıklanacak olan enflasyon oranıyla beraber emekli ve memurun zam oranı netleşmiş olacak. Seyyanen zam yapılması da masada. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki, emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 02.01.2022 20:35 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 20:37
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Emekli ve memur zamlarıyla ilgili AK Parti’den açıklama geldi! Emekli ve memurun zam oranı ne kadar olacak?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili olarak bu haftadan itibaren memurların ve emeklilerin alım güçlerinin azalmaması için gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirtti.

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Emekli ve memur zamlarıyla ilgili AK Parti’den açıklama geldi! Emekli ve memurun zam oranı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Kurtulmuş, bu haftadan itibaren memurların ve emeklilerin alım güçlerinin azalmaması için gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirterek, halkın refah içinde büyümeye devam edeceğini kaydetti.

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Emekli ve memur zamlarıyla ilgili AK Parti’den açıklama geldi! Emekli ve memurun zam oranı ne kadar olacak?

"Yeniden Büyük Türkiye" kavramın her alanda büyümeyi ve gelişmeyi ifade ettiğini dile getiren Kurtulmuş, "Türkiye'nin 19-20 yıldaki başarısı tesadüfi bir başarı değildir." dedi.

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Emekli ve memur zamlarıyla ilgili AK Parti’den açıklama geldi! Emekli ve memurun zam oranı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMURUN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?
Milyonlar 3 Ocak gününü iple çekerken, zam oranları için ipucu geldi. Ekonomistlerin enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19.91, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 21.91 (yüzde 5 zam + yüzde 16.91 enflasyon farkı) zam göründü. Peki bu artış kazançlara nasıl yansıyacak?

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Emekli ve memur zamlarıyla ilgili AK Parti’den açıklama geldi! Emekli ve memurun zam oranı ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve emekli Ocak zammı için enflasyon verilerinin açıklanacağı 3 Ocak'a kilitlendi. 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik zamma ilaveten alacağı farkı gösterecek.