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THY'den uçuş güvenliği önlemi! 50'den fazla uçak işlem gördü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.12.2021
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THY’den uçuş güvenliği önlemi! 50’den fazla uçak işlem gördü

Türk Hava Yolları (THY) kış mevsiminde olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş güvenliğini riske atmamak için önlemlerini arttırdı. Havayolu şirketi bugün 50'den fazla uçağına DE-İCİNG ve ANTİ-İCİNG işlemi uyguladı.

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