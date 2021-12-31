SON DAKİKA! Kimlik numaralarıyla ilgili yeni uygulama! Milyonları ilgilendiriyor! Artık e-Devlet’ten yapılacak

E-Devlet Kapısı'nın hizmet kalitesini hem niteliksel hem de niceliksel olarak geliştirmek için herkesin var gücüyle çalıştığını belirten Koç, buradaki kayıtlı kullanıcı sayısının 57 milyon 650 bin 254'e ulaştığını, mobil hizmet sayısının ise 3 bin 330 olduğunu bildirdi.