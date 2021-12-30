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Son dakika: THY'den "7 Avrupa ülkesinden yasak geldi" haberine yalanlama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.12.2021 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021
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Son dakika: THY’den 7 Avrupa ülkesinden yasak geldi haberine yalanlama

Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Omicron varyantı nedeniyle 7 ülkenin Türk vatandaşlarına giriş yasağı getirdiği haberi yalanladı.

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