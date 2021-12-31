Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den tarımsal destek ödemeleri açıklaması!

Süt Analizi Desteği kapsamında 3 milyon 418 bin TL Aşı Desteği kapsamında 2 milyon 484 bin TL Küpe Uygulama Desteği kapsamında 1 milyon 307 bin TL Atık Desteği kapsamında 399 bin TL Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Desteği 26 milyon 35 bin TL.