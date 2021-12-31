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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den tarımsal destek ödemeleri açıklaması!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.12.2021 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den tarımsal destek ödemeleri açıklaması!

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi hakkında açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli açıklamasında, "613 milyon 645 bin 392 TL'lik tarımsal destek ödemesi bugünden itibaren hesaplara aktarılmaya başlandı." ifadelerine yer verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli resmi Twitter hesabından tarımsal destek ödemeleri hakkında açıklama yaptı.

İşte Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları;

613 milyon 645 bin 392 TL'lik tarımsal destek ödemesi bugünden itibaren hesaplara aktarılmaya başlandı.

Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği kapsamında 252 milyon 199 bin TL Süt Desteği kapsamında 156 milyon 715 bin TL Hastalıktan Ari İşletme Desteği kapsamında 133 milyon 229 bin TL Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği kapsamında 14 milyon 845 bin TL.

Süt Analizi Desteği kapsamında 3 milyon 418 bin TL Aşı Desteği kapsamında 2 milyon 484 bin TL Küpe Uygulama Desteği kapsamında 1 milyon 307 bin TL Atık Desteği kapsamında 399 bin TL Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Desteği 26 milyon 35 bin TL.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 33 milyon 915 bin TL Toprak Analizi Desteği kapsamında 887 bin TL Sertifikalı Fidan Üretim Desteği kapsamında 645 bin TL Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği kapsamında 13 milyon 595 bin TL Destek bizden, üretmek sizden.

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