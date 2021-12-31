Son dakika: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! ’Vural’ TSK’ya teslim edildi

SİSTEM TÜM YETENEKLERİYLE GÖREVE BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde geliştirilen Vural Radar Elektronik Harp Sistemleri, taktik araç platformu üzerine ergonomik bir şekilde yerleştirildi. Sistem, hedef radar sistemlerinin kapsama alanlarını azaltmaya ve baskılamaya yönelik yüksek çıkış gücü, gelişmiş ET teknikleri, birden çok radara eş zamanlı olarak taarruz edebilme gibi özellikleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp gücüne önemli bir kuvvet çarpanı olarak katkı sağlayacak.