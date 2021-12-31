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Ücret tarifelerinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı! 2022 patent ücretleri

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.12.2021 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
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Ücret tarifelerinde değişiklik! Resmi Gazete’de yayımlandı! 2022 patent ücretleri

TÜRKPATENT'in gelecek yıl uygulanacak ücret tarifesine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Marka tescil ücreti 436,78 lira, coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri 6,27 lira oldu. İşte patent ücret tarifesi...

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