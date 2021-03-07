'Uçan balina' bu yıl TSK envanterine giriyor! Kerim Ulak A Haber canlı yayınında duyurdu

"Dünya bizi gıpta ile izliyor" diyen Ulak, "Türkiye, ABD, İngiltere, İran, İsrail, Çin'in ardından 6. ülkeyiz. Türkiye'nin farkı ucuz üretmesi. Üretilen bu SİHA'larla her biri 20 kilogram ağırlığında olan ROKETSAN tarafından geliştirilen MAM-L füzeleriyle Karabağ'da Ermenistan'a ait tanklar yerle bir edildi. Bu füzeler Suriye, Libya ve Karabağ'da etkili olduğunu gözlemledik. 8-14 kilometre arası menzili var. Bu füzenin menzilinin daha uzun da olabilir güvenlik nedeniyle net rakam verilmiyor." ifadelerini kullandı.